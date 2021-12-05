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20:02, 05 декабря 2021

В Новокузнецке сироту принудительно госпитализируют в психбольницу после одиночного пикета у здания ФСБ

Игорь Горланов стоял там с плакатом «Сироты под угрозой психиатрии», сообщает проект ОВД-Инфо* (включённый российскими властями в реестр «иноагентов»). По его данным, акция продолжалась не более пяти минут, после чего на место приехали сотрудники МВД. Активисту вменили «коронавирусную» статью о нарушении режима повышенной готовности. Сотрудница полиции вызвала психиатров, поскольку ей не понравилось, что Горланов снимал на видео изъятие плакатов, пишет издание. Молодой человек пояснил, что своим пикетом хотел напомнить о «карательной психиатрии» по отношению к воспитанникам детских домов.

Ранее интернет-издание Тайга.инфо писало, что Горланова задерживали после пикета у администрации президента. Сирота шесть лет не мог получить положенное ему жилье, но после публикации видео, на котором он разорвал Конституцию, власти предоставили квартиру.

* "ОВД-Инфо" - незарегистрированное общественное объединение, признанное иноагентом.


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