В Новокузнецке сироту принудительно госпитализируют в психбольницу после одиночного пикета у здания ФСБ

Игорь Горланов стоял там с плакатом «Сироты под угрозой психиатрии», сообщает проект ОВД-Инфо* (включённый российскими властями в реестр «иноагентов»). По его данным, акция продолжалась не более пяти минут, после чего на место приехали сотрудники МВД. Активисту вменили «коронавирусную» статью о нарушении режима повышенной готовности. Сотрудница полиции вызвала психиатров, поскольку ей не понравилось, что Горланов снимал на видео изъятие плакатов, пишет издание. Молодой человек пояснил, что своим пикетом хотел напомнить о «карательной психиатрии» по отношению к воспитанникам детских домов.

Ранее интернет-издание Тайга.инфо писало, что Горланова задерживали после пикета у администрации президента. Сирота шесть лет не мог получить положенное ему жилье, но после публикации видео, на котором он разорвал Конституцию, власти предоставили квартиру.

* "ОВД-Инфо" - незарегистрированное общественное объединение, признанное иноагентом.