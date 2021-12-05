Следственный комитет займется творчеством музыкантов Noize MC и Оксимирона

Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил проверить обращение «группы патриотов», которые пожаловались на Ивана Алексеева и Мирона Федорова (это настоящие имена рэп-исполнителей) и «по результатам дать произошедшему соответствующую правовую оценку». Как сообщает пресс-служба СК, авторы обращения нашли в текстах их песен попытки реабилитации нацизма и экстремизма, а также пропаганду негативного отношения к сотрудникам правоохранительных органов.

В сообщении СК отмечается, что заявление появилось в одном из СМИ. В каком именно, не известно. Интернет-издание «Медуза*» (признанное в России иноагентом), предполагает, что речь идет о публикации, которая появилась 2 декабря в блоге пользователя «Живого Журнала» Дмитрия Якушева. Он написал, что ему «принесли» письмо, адресованное Бастрыкину, в котором главу СК поблагодарили за то, что он «обратил внимание на Моргенштерна, в результате чего этот персонаж быстренько покинул территорию России». Далее авторы обращают внимание на то, что недавно Оксимирон и Noize MC выпустили альбомы и попросили «пресечь преступную деятельность» этих исполнителей. После сообщения СК о начале доследственной проверки Дмитрий Якушев написал, что не было никакого «Обращения группы патриотов». Это, по его словам, была шутка.

* Meduza - СМИ, признанное иностранным агентом.