Саудовская Аравия с 1 января откроет границы для вакцинированных «Спутником V» туристов. При въезде они должны будут пройти 48-часовой карантин и сдать ПЦР-тест. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Российский фонд прямых инвестиций.

Таким образом, королевство войдет в список из 102 стран, доступных для въезда привитых российской вакциной. В основном это государства Южной Америки, Северной Африки и Ближнего Востока.