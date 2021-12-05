В Грузии прошли акции противников так называемых «зеленых паспортов»

В центре Тбилиси участники прошли шествием по проспекту Руставели, держа в руках флажки, плакаты со словами о том, что «все рождены свободными», а также иконы. В акции среди прочих участвовали курьеры сервисов доставки Glovo и Wolt, сообщает издание «Новости-Грузия».

Ковид-паспорта для посещения многих общественных мест ввели в Грузии 1 декабря в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Зеленый статус могут получить привившиеся или переболевшие ковидом, а также граждане с отрицательным ПЦР-тестом.