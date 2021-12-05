Массовая авария с участием семи машин произошла на Симферопольском шоссе в Новой Москве. Два человека пострадали. Движение автотранспорта затруднено, сообщил ТАСС источник в экстренных службах. На месте работают сотрудники экстренных служб и правоохранительных органов. Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.
2021-12-05T19:31:53+03:00
2021-12-05T19:31:53+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:31, 05 декабря 2021
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