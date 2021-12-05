Z Архив новостей новости
5 3 6 871
19:31, 05 декабря 2021

Массовая авария с участием семи машин произошла на Симферопольском шоссе в Новой Москве

Массовая авария с участием семи машин произошла на Симферопольском шоссе в Новой Москве. Два человека пострадали. Движение автотранспорта затруднено, сообщил ТАСС источник в экстренных службах. На месте работают сотрудники экстренных служб и правоохранительных органов. Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.


Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Николай Сванидзе журналист

Считаем необходимым восстановить в школьных программах Международный День памяти жертв Холокоста Заявление комиссии СПЧ по политическим правам в связи с исчезновением из школьной программы Международного Дня памяти жертв Холокоста…

5 290 6 24469 29.11
Блоги

+ Александр Лукашенко: Крым де-факто и де-юре российский 01:36 Александр Лукашенко: Крым де-факто и де-юре российский «Ни для меня, ни для Путина это не секрет. И более того — это вопрос, которого не существует»...

5 171 6 17533 01.12
8читать ;смотреть
Блоги

Рамиль Гарифуллин доцент института психологии и образования Казанского федерального университета

Психология и философия блефа личности Илона Маска Я не хаю Запад за то, что он значительно экономически сильнее России. Я попытался проанализировать различные грани. И обозначил те грани, которые настораживают и требуют объективного отношения…

5 133 6 14241 02.12
Блоги

Майкл Бом независимый американский журналист

Что можно России, нельзя НАТО? Предложение РФ о запрете Украине стать членом НАТО особо неуместно тем, что именно российская агрессия против Украины, как раз, и является первопричиной стремления Киева получить гарантию коллективной безопасности этого альянса!..

5 201 6 21743 10:54
Новости

Немецкая Bild опубликовала схему военного вторжения России на Украину Оно, по сведениям источников издания, готовится в начале следующего года…

5 44 6 6410
Блоги

МИД РФ: Вина за деградацию отношений с НАТО полностью лежит на альянсе Контраргументация к публикации НАТО «Мифы об отношениях России и альянса»...

5 95 6 13874 30.11
Новости

В ДНР обострение ситуации в Донбассе назвали одним из самых серьезных с 2014 года По словам лидера самопровозглашенной республики Дениса Пушилина, это связано со значительным числом украинской военной техники и личного состава, стянутого к линии соприкосновения и «истерии, которая звучит в Киеве»...

5 33 6 5053
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Юрий Дмитриев: вот кто на самом деле «политзаключенный № 1» в России За все те же «преступления», которых Дмитриев не совершал — и по большей части обвинений в которых он уже дважды был оправдан…

5 40 6 6512 03.12
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Украина и четыре думские партии войны Что единороссы, что зюгановцы, что прилепинцы-мироновцы, что жириновцы — это одна и та же партия войны.

5 93 6 17041 04.12
Блоги

Владислав Иноземцев д.э.н, директор Центра исследований постиндустриального общества

На фронтах борьбы с коронавирусом Ничего нарушающего права человека в обязательной вакцинации нет, и властям тут следовало бы действовать более решительно: дестабилизация обстановки в обществе скорее случится от постоянного изменения позиций…

5 92 6 17264 01.12
Блоги

Майкл Бом независимый американский журналист

Кому выгодна новая провокация на Украине? Все американские президенты с 1946 года в той или иной мере придерживались концепции «сила как гарант мира»...

5 160 6 31741 30.11
Блоги

Денис Карагодин Расследование КАРАГОДИНА

«Сегодня» – в ночь на 1 декабря 1937 года в Томске будет арестован Степан КАРАГОДИН и еще 41 человек Всего, в день массового убийства (расстрела) упомянутых шести человек, т.е. 21 января 1938 года, было убит не 6 человек, а не менее 87 человек…

5 128 6 25979 30.11
Новости

Bloomberg узнал о споре Сергея Лаврова и Энтони Блинкена из-за Украины По информации агентства, он завязался во время неформального ужина в эту среду, на котором присутствовали члены Совета министров иностранных дел ОБСЕ…

5 54 6 11529
Будем наблюдать

Сергей Бунтман ведущий: Сергей Бунтман первый заместитель главного редактора радиостанции «Эхо Москвы»

Я просто на руках бы носил «Мемориал», признанный иноагентом, который выполняет за государство историческую функцию во многом, который побуждал то самое государство в 90-х открывать дела, приглашать родственников. Это была именно деятельность общества…

5 33 6 8752 04.12
#слушать 48:28 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Блоги

Сергей Марков политолог

Будут ли переговоры Путина и Зеленского? Путин предлагает Зеленскому сначала выполнить хотя бы половину из обещанного. А потом встречаться. Это значит, что переговоры Путина и Зеленского невозможны?..

5 32 6 8597 03.12
Блоги

Лилия Шевцова публицист

Чья возьмет? Усилия по формированию привлекательности России закончены. Москва демонстрирует готовность бить окна. Не удивительно, что 66% опрошенных в 14 странах говорят о своем негативном отношении к России. Но кого это в России волнует?..

5 289 6 80664 29.11

Популярное за неделю

Новости

На Кипре нашли тела двух пропавших россиянок Как пишет местная газета Cyprus Mail, задержан подозреваемый в убийстве 32-летний гражданин Сирии…

5 14 6 15711
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
Окно в Европу должно быть точно по размеру ракеты. А больше, с точки зрения Владимира Владимировича, ничего и не надо…

5 34 6 73280 01.12
#слушать 50:25 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование

1 декабря поздравить с днем рождения… (можно выбрать до трех человек) (Подробнее…)

5 1 6 2124 30.11
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

У Путина ангельское терпение. Пора с этими клоунами завязывать, Владимир Владимирович! Тема Украины в российском медиаполе стала перебивать тему ковида, и рано или поздно будет развязка. Какая?..

5 285 6 151063 02.12
Интервью Персонально ваш

Валерий Соловей гость: Валерий Соловей политолог

Моргенштерн держит важный пакет. Он влияет на молодежь. Его паства — это не сотни тысяч, это миллионы. Это побольше, чем та молодежь, которая поддерживала в свое время Алексея Навального. И этим он опасен…

5 36 6 72569 29.11
#слушать 50:48 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9346448
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 5103284

Сегодня в эфире