Массовая авария с участием семи машин произошла на Симферопольском шоссе в Новой Москве. Два человека пострадали. Движение автотранспорта затруднено, сообщил ТАСС источник в экстренных службах. На месте работают сотрудники экстренных служб и правоохранительных органов. Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.