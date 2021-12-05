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19:06, 05 декабря 2021

Российским морякам с сухогруза «Руслана», задержанным в Польше, ничего не угрожает

Об этом сообщили в профсоюзе моряков. Польская сторона утверждает, что задержанные совершали опасные манёвры и находились в состоянии алкогольного опьянения.

Обращения от задержанных профсоюз моряков пока не получал. Если оно поступит, будет сделано всё возможное для помощи экипажу, сообщили в организации агентству ТАСС. Там надеются, что к ситуации подключится и российский МИД. О задержании моряков с сухогруза «Руслана» в Гданьском заливе сообщил польский «Морской портал». По его данным судно выполнило опасный манёвр при подходе к порту Гданьска и едва не село на мель возле Собешевского острова. Польские пограничники и спасатели утверждают, что капитан и двое офицеров были пьяны. В их крови обнаружили от одного до полутора промилле алкоголя. Это примерно полбутылки водки. Указывается также, что экипаж российского судна не реагировал на обращения поляков по радиосвязи. Началась проверка. Какое наказание может грозить членам экипажа — не уточняется. Отмечу, что российский МИД пока не комментировал инцидент с судном «Руслана». Его владелец компания из Петербурга. Судно шло в польский порт из литовской Клайпеды и перевозило стальные конструкции.

Судно по сообщениям польской стороны находится на якоре неподалёку от порта Гданьска.


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