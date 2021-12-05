Создатель «Кинотавра» Марк Рудинштейн умер в возрасте 75 лет

Советский и российский продюсер, актер, кинокритик, основатель кинофестиваля «Кинотавр» Марк Рудинштейн скончался в возрасте 75 лет. Об этом сообщила «Интерфаксу» его представитель. Информацию подтвердила агентству РИА «Новости» вдова продюсера. Причины смерти не уточняются.

17 ноября стало известно, что Рудинштейна госпитализировали с сердечным приступом. Затем сообщалось, что он впал в кому и подключен к аппарату ИВЛ. Потом ему провели срочную операцию., после чего он по-прежнему находился в крайне тяжелом состоянии в реанимации.

Рудинштейн руководил «Кинотавром» 15 лет. Он также является создателем кинофестиваля «Кинотаврик» и организатором кинопремии «Золотой овен». Среди работ с его участием — мелодрама «Приходи на меня посмотреть», детектив «Завтра будет завтра», драма «Вольф Мессинг: видевший сквозь время», мелодрама «Московская сага» и другие.