Компания Дональда Трампа привлекла более миллиард долларов на создание собственной соцсети

Компания экс-президента США Дональда Трампа привлекла более миллиард долларов на создание собственной соцсети. Деньги получены от группы институциональных инвесторов. Их имена не раскрываются. Сам Трамп назвал это «важным сигналом для Big Tech о том, что цензуре и политической дискриминации должен быть положен конец».

В октябре команда Трампа объявила, что в первом квартале будущего года будет запущена соцсеть Truth Social, призванная «дать голос всем». Ее созданием занимается компания Trump Media & Technology Group, которая собирается противостоять «консорциуму либеральных медиа» и крупным технологическим компаниям, говорили представители миллиардера.