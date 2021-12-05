Глава банка ВТБ Андрей Костин полагает, что показатель инфляции в России не будет двузначным. Ранее Костин заявил, что Банк ВТБ прогнозирует сохранение инфляции в России до конца этого года на уровне около 6%.
2021-12-05T18:35:55+03:00
2021-12-05T18:35:55+03:00
https://echo.msk.ru/news/2946974-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
18:35, 05 декабря 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
В ДНР обострение ситуации в Донбассе назвали одним из самых серьезных с 2014 года По словам лидера самопровозглашенной республики Дениса Пушилина, это связано со значительным числом украинской военной техники и личного состава, стянутого к линии соприкосновения и «истерии, которая звучит в Киеве»...
Популярное за неделю
1 декабря поздравить с днем рождения… (можно выбрать до трех человек) (Подробнее…)