Глава ведущей фракции Европарламента призвал свернуть реализацию «Северного потока» в случае вторжения РФ на Украину

Глава Европейской народной партии, ведущей фракции Европарламента, Манфред Вебер призвал Германию свернуть реализацию проекта «Северный поток-2» в случае вторжения России на Украину. В интервью газете Bild am Sonntag он заявил, что в НАТО должны «дать понять, что Россия заплатит высокую цену, если предпримет что-то против Украины». Вебер назвал сложившуюся на российско-украинской границе ситуацию «проверкой для НАТО и всего западного сообщества».