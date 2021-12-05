Глава ведущей фракции Европарламента призвал свернуть реализацию «Северного потока» в случае вторжения РФ на Украину

Глава Европейской народной партии, ведущей фракции Европарламента, Манфред Вебер призвал Германию свернуть реализацию проекта «Северный поток-2» в случае вторжения России на Украину. В интервью газете Bild am Sonntag он заявил, что в НАТО должны «дать понять, что Россия заплатит высокую цену, если предпримет что-то против Украины». Вебер назвал сложившуюся на российско-украинской границе ситуацию «проверкой для НАТО и всего западного сообщества».
2021-12-05T18:35:41+03:00
2021-12-05T18:35:41+03:00
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18:35, 05 декабря 2021
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