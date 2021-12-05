У 9 вернувшихся из ЮАР россиян выявили коронавирус

Они госпитализированы, сообщили в Роспотребнадзоре, не уточнив, каким именно штаммом заразились эти люди. Ранее ведомство сообщало еще о двух случаях заражения коронавирусом среди прилетевших из Южной Африки. Данных о штамме тогда так же не привели. В Роспотребнадзоре не рассказали, в какой именно аэропорт прилетели пассажиры и сколько всего человек было на борту.

Официально в России пока не выявили ни одного случая заражения новым видом коронавируса «омикрон», который изначально был обнаружен в ЮАР. При этом в стране ввели 14-дневный карантин для прибывающих из этого государства и граничащих с ним.