Следственный комитет проверит творчество Noize MC и Oxxxymiron

Следственный комитет проверит творчество российских музыкантов Noize MC и Oxxxymiron. Соответствующее распоряжение дал глава ведомства Александр Бастрыкин, потребовав изучить обращение инициативной «группы патриотов», сообщили в пресс-службе СК. Как говорится в сообщении, «инициаторы обращения отмечают, что в своем творчестве эти исполнители (их настоящие имена Иван Алексеев и Мирон Федоров) пропагандируют негативное отношение к сотрудникам правоохранительных органов, также усмотрены попытки реабилитации нацизма и экстремистской деятельности».