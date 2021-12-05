Следственный комитет проверит творчество Noize MC и Oxxxymiron

Следственный комитет проверит творчество российских музыкантов Noize MC и Oxxxymiron. Соответствующее распоряжение дал глава ведомства Александр Бастрыкин, потребовав изучить обращение инициативной «группы патриотов», сообщили в пресс-службе СК. Как говорится в сообщении, «инициаторы обращения отмечают, что в своем творчестве эти исполнители (их настоящие имена Иван Алексеев и Мирон Федоров) пропагандируют негативное отношение к сотрудникам правоохранительных органов, также усмотрены попытки реабилитации нацизма и экстремистской деятельности».
2021-12-05T18:31:13+03:00
2021-12-05T18:31:13+03:00
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18:31, 05 декабря 2021
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