В Польше задержано российское судно, экипаж которог, включая капитана, как утверждают местные власти, был пьян

Пограничники Польши задержали в субботу в Гданьском заливе Балтийского моря российский сухогруз «Руслана». По информации польского сайта «Морской портал», судно, принадлежащее транспортной компании из Санкт-Петербурга, «шло со скоростью 11 узлов прямо в направлении пляжа на Собешевском острове <...> за пределами выделенного водного пути», а экипаж не отвечал на вызовы пограничных служб.

Первый заместитель председателя Российского профессионального союза моряков Игорь Ковальчук сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы», что никто из моряков экипажа задержанного в Польше сухогруза «Руслан» в профсоюз не обращался, так как оснований для этого нет. «Пока никто не обращался, но здесь в общем-то и оснований нет. Обычно к нам обращаются тогда, когда какие-то события происходят, которые связаны с нарушением прав. А в данном случае пока что не ясно, что там произошло. Есть данные польских пограничников. Но я мало верю, что на мостике на ходу судна никого вообще не было. Поэтому я надеюсь, что в результате расследования этого случая выяснятся все подробности, потому что не исключены какие-то технические проблемы», — сказал Ковальчук.

Глава профсоюза заверил, что тем не менее, профсоюз следит за инцидентом, и в случае нарушения прав российских граждан, обязательно подключатся такие ведомства, как российское посольство и консульство. «Что касается роли профсоюза, как и в любой профессии, в том числе и у моряков, мы всегда стараемся помочь, если нарушаются трудовые права: невыплата зарплаты, задержка с заменой, отсутствие продуктов, топлива, воды для нормальной жизни на судне — вот такие подобные вещи. Мы естественно отслеживаем все, что происходит с моряками, пиратские захваты и т.д. Потому что в силу того, что приходится каким-то образом иногда подключаться и к подобным ситуациям, если не реагируют какие-то наши ведомства», — отметил он.