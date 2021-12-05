На Западе появились новые версии возможного вторжения России на Украину

В немецкой прессе даже опубликована карта предполагаемого нападения. На этом фоне саммит лидеров России и США пока остаётся под вопросом.

Президенты России и США пока не договорились о личной встрече, сообщил советник главы российского государства Юрий Ушаков. Переговоры по видеосвязи пройдут во вторник. Кремль и Белый дом вчера это подтвердили. Одна из тем, которые планируют обсуждать президенты Владимир Путин и Джо Байден, станет обострение ситуации на Украине и обвинения Запада в возможном российском вторжении. Иностранная пресса пишет об этом уже не первый день. Немецкая газета Bild опубликовала план возможного нападения. Документ составлен по данным источников из НАТО и украинской разведки. Издание утверждает, что вторжение на Украину может произойти по одному из двух сценариев. Это будет одновременная атака c нескольких фронтов со стороны Крыма и непризнанных республик Донбасса или поэтапное вторжение на юг и северо-восток страны, а затем Киев. В атаке также могут быть задействованы танки, дислоцированные в Белоруссии. В итоге Россия может занять не менее двух третей территории Украины. Предполагаемая дата возможного нападения – конец января или первые числа февраля, утверждает Bild. «Бредом и пропагандой, замешанной на идеологии» назвала публикацию представитель российского МИДа Мария Захарова. Она отметила, что город Львов на карте указан как Лемберг, такое название нацисты использовали во Вторую мировую во время оккупации Украины Германией. Глава МИДа Сергей Лавров в свою очередь обвинил Киев в отказе выполнять Минские соглашения.

На этом фоне глава крупнейшей фракции Европарламента Европейской народной партии Манфред Веббер предупредил, что ЕС откажется от запуска газопровода «Северный поток-2» в случае вторжения России на Украину. Политик также призвал НАТО и правительство Германии дать понять Москве, что она заплатит высокую цену, если нападёт на соседнюю страну.

В свою очередь, минобороны Белоруссии вручило военному атташе Украины ноту протеста. Поводом, как утверждает Минск, стало нарушение границы украинским вертолётом, которое произошло накануне. В Киеве это отрицают.

Тем временем белорусские власти обвинили украинских военных в незаконном пересечении границы. Министерство обороны Белоруссии вызвало военного атташе при посольстве Украины и вручило ему ноту протеста, в связи с инцидентом, который произошел вчера на границе в районе села Новая Рудня. В ведомстве отметили, что украинская сторона избегает диалога для разрешения спорных вопросов. Также там добавили, что на этой встрече были представлены факты, свидетельствующие об уклонении Киева от выполнения обязательств в рамках региональных мер доверия и безопасности. В Министерстве не исключили, что совокупность этих фактов свидетельствует о возможности появления угрозы республике на южном направлении.

Ранее в Погранведомстве Белоруссии объявили, что украинский вертолёт Ми-8 залетел в глубину республики на расстояние до одного километра. Представитель погранотряда, который работает в этом районе, пообещал в интервью агентству «Белта», что в случае повторных таких нарушений теперь пограничники будут действовать крайне жёстко.

В свою очередь на украинской стороне еще накануне сказали, что их вертолёт границу не пересекал. На севере страны, как отметили в Погранслужбе, используется авиация, однако воздушные суда нарушений воздушного пространства сопредельной страны не допускали. Там подчеркнули, что Украина вообще не получала от Белоруссии официальных уведомлений о нарушении воздушных границ.

В прошлом месяце Украина перебросила к северной границе дополнительные военные силы. В Киеве говорили, что это необходимо на случай, если через республику попробуют пройти направляющиеся в ЕС мигранты.