Минимум уже у девяти россиян, прилетевших из ЮАР, выявлен коронавирус. Об этом сегодня сообщил Роспотребнадзор, не уточняя, о каком штамме идет речь. В ЮАР выявлен новый штамм коронавируса «омикрон», который считается более заразным. Несколько десятков граждан России накануне вернулись домой двумя рейсами из Эфиопии и, непосредственно, из Южноафриканской республики. В аэропорту Шереметьево для них организовали ПЦР-тестирование. При чем многие были недовольны тем, что их отправляют в обсерватор. Только спустя десять часов инфицированных удалось отправить на изоляцию. Каким штаммом они заразились, по-прежнему неизвестно.

На этом фоне британская Independent со ссылкой на правительственных экспертов сообщает о том, что коронавирус будет представлять угрозу еще пять лет. Прогнозы сбудутся только в том случае, если в мире будут должным образом соблюдаться антиковидные правила. В частности, эксперты Научно-консультативной группы по чрезвычайным ситуациям Великобритании указывают на необходимость в ближайшие 5-10 лет сдерживать коронавирус при помощи вакцинации, выработки так называемого коллективного иммунитета, тестирования и изоляции. При таком развитии событий коронавирус продолжит циркулировать в обществе, однако уже не будет столь опасен, замедлит темпы распространения, также снизится нагрузка на систему здравоохранения. Если же по каким-то причинам общество будет игнорировать рекомендации, то период повышенной опасности коронавируса может растянуться на долгие годы. Вместе с тем, отчет был подготовлен в конце ноября. В это время еще не был выявлен новый штамм коронавируса, получивший название «омикрон». По мнению ученых, он является более заразным, чем прошлые мутации вируса, а также устойчив к имеющимся вакцинам. Впервые его обнаружили в последние дни прошлого месяца в ЮАР. Затем в Европе, Канаде и США постепенно стали появляться зараженные.

Между тем научный сотрудник МГУ, молекулярный биолог и вирусолог Максим Скулачев сказал Эху Москвы, что четко предсказать период, в течение которого вирус будет опасен человечеству, довольно трудно. А по оценке профессора Африканского НИИ здоровья Виллема Ханекома, первоначальные данные свидетельствуют о том, что возможность повторно заболеть ковидом из-за омикрон-штамма не превышает 1%. А высокая заразность вируса, по его мнению, тем не менее, обычно приводит к легкому течению болезни. То, что омикрон-штамм пока не приводит к более тяжелой форме коронавирусной инфекции, подтверждает и главный инфекционист США Энтони Фаучи.

Официально в России омикрон-штамм коронавируса не выявлен. За минувшие сутки в России, по данным оперштаба, зафиксировано более 32,5 тыс. случаев коронавируса За последние 24 часа умерли 1206 пациентов. Больше всего новых случаев заражения выявлено в Москве (3301). Общее число заболевших в России с начала пандемии приближается к 10 млн, а число случаев заражения коронавирусом в мире, по данным американского университета Джонса Хопкинса, приблизилось к отметке 265,5 млн. С начала пандемии от ковида скончались более 5 млн пациентов.