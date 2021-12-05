Перемещения китайской авиации вблизи Тайваня, скорее всего, свидетельствуют о подготовке к началу военных действий. Об этом, как пишет Financial Times, заявил министр обороны США Ллойд Остин. Госсекретарь США Энтони Блинкен ранее говорил, что китайское вторжение будет иметь «ужасные последствия», и добавил что Вашингтон поддержит обороноспособность Тайваня. Тайвань с 1949 года управляется собственной администрацией и фактически не контролируется КНР. При этом Китай не признает независимость провинции.
2021-12-05T17:35:48+03:00
2021-12-05T17:35:48+03:00
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17:35, 05 декабря 2021
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