Перемещения китайской авиации вблизи Тайваня, скорее всего, свидетельствуют о подготовке к началу военных действий. Об этом, как пишет Financial Times, заявил министр обороны США Ллойд Остин. Госсекретарь США Энтони Блинкен ранее говорил, что китайское вторжение будет иметь «ужасные последствия», и добавил что Вашингтон поддержит обороноспособность Тайваня. Тайвань с 1949 года управляется собственной администрацией и фактически не контролируется КНР. При этом Китай не признает независимость провинции.