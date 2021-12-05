Саудовская Аравия с Нового года разрешит въезд вакцинированным «Спутником-V» с рядом условий. Как сообщает РФПИ, въезжающие должны будут пройти 48-часовой карантин и сдать ПЦР-тест. Фонд отмечает, что въезд в Саудовскую Аравию даст возможность мусульманам совершить хадж к святыням ислама в Мекке и Медине.