Саудовская Аравия с Нового года разрешит въезд вакцинированным «Спутником-V» с рядом условий. Как сообщает РФПИ, въезжающие должны будут пройти 48-часовой карантин и сдать ПЦР-тест. Фонд отмечает, что въезд в Саудовскую Аравию даст возможность мусульманам совершить хадж к святыням ислама в Мекке и Медине.
2021-12-05T17:35:25+03:00
2021-12-05T17:35:25+03:00
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17:35, 05 декабря 2021
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