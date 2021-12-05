Посол США в России Салливан утверждает, что США не хотят вводить санкции против РФ, но все зависит от действий Москвы

Американский посол в России Джон Салливан утверждает, что администрация США не хочет вводить санкции против России, но решения Вашингтона будут зависеть от действий Москвы. В интервью РБК он напомнил, что в апреле США расширили санкции против России, но остались незакрытые вопросы. По словам Салливана, это причастность России к кибератакам и вмешательстве в выборы 2020 года. Москва не раз отвергала эти обвинения.