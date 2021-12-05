Россиянке Софье Сапеге в Белоруссии, по сведениям ВВС, предъявлено окончательное обвинение в разжигании ненависти

Девушка была задержана в мае в Минске вместе с Романом Протасевичем, бывшим главредом оппозиционного Telegram-канала Nexta, признанного белорусскими власти экстремистским. Сапеге грозит до шести лет тюрьмы. С 20 октября Сапега находилась под домашним арестом в белорусском городе Лиде, в квартире родителей, где она прописана. В пятницу девушку вызывали в Следственный комитет. Адвокат Антон Гашинский считает, что Сапегу после приговора могут экстрадировать в Россию, ее также может помиловать руководитель Белоруссии Александр Лукашенко. В СК Белоруссии утверждают, что и Сапега, и Протасевич заключили досудебное соглашение со следствием.

Белорусский политолог Валерий Карбалевич считает, что суд и обвинение по делу Софьи Сапеги были ожидаемы, поскольку процесс имеет политическую подоплеку. Такое мнение Валерий Карбалевич высказал «Эху». Он не исключил также, что Софья Сапега будет приговорена к тюремному заключению в Белоруссии, однако точного прогноза, по словам политолога, дать нельзя.