На Кипре обнаружили тела двух россиянок, пропавших в середине ноября

Останки обеих женщин нашли в саду одного из домов отдыха в провинции Лимасол пишет кипрская газета Cyprus Mail. По данным полиции убийство мог совершить 32-летний сириец, его имя не называется. Как сообщает издание, подозреваемый уже признался в содеянном. Он рассказал, что познакомился с россиянками как раз в доме отдыха, где сам делал ремонт. Ранее полицейские обнаружили в этом доме и на экскаваторе, который использовался во время стройки следы крови, совпадающие с ДНК одной из двух убитых. По данном факту было возбуждено уголовное дело о двойном убийстве. Мотивы преступника пока неизвестны.

Сообщение о пропаже женщин появилось в конце ноября. По информации властей Кипра, убитые Хаят Аль-Раиси и Мария Газибагандова прибыли на остров в качестве туристок.

Фигурантами дела также стали двое знакомых подозреваемого. На данный момент они задержаны полицией.