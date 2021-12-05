Спасатели объявили, что в Туве один из двух пострадавших при обрушении здания подаёт признаки жизни

Добраться до него пока не удаётся. Члены спасательного отряда слышат, как кричит человек, попавший под обломки здания бывшего комбината в городе Ак-Довурак, однако, пока что, извлечь пострадавшего не выходит. Об этом «Интерфакс» сообщает со ссылкой на Главное управление МЧС.

Строение, о котором идёт речь, обвалилось несколько часов назад. Оно находится на территории бывшего комбината «Туваасбест». По предварительным данным, тринадцатиэтажный цех обогащения рядовых руд обвалился на 80 процентов во время проведения демонтажных работ. Как объявил глава Тувы Владислав Ховалыг, под обломки попали двое рабочих. Одного ранее нашли, но спасти его не удалось.

На территории бывшего комбината сейчас работают десятки спасателей, полицейских и медиков. Также СК объявил о начале доследственной проверки по факту произошедшего.

Ранее предприниматели неоднократно рассказывали о планах возобновить работы на горно-обогатительном комбинате «Туваасбест». Он был одним из самых крупных промышленных предприятий в регионе.