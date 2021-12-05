Экипаж судна «Руслана», задержанного в Польше, состоит из россиян. Жизни моряков ничего не угрожает. Об этом ТАСС сообщили в Российском профсоюзе моряков.

Ранее специализированный польский сайт «Морской портал» сообщил, что пограничники задержали сухогруз «Руслана» в Гданьском заливе Балтийского моря за опасные маневры на большой скорости. Погранслужба Польши утверждает, что экипаж на вызовы не отвечал, а его члены, включая капитана, были пьяны. Представители профсоюза надеются, что к выяснению обстоятельств инцидента подключится российский МИД.