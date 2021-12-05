Региональное управление МинЧС предупредило жителей Ленинградской области о 30-градусных морозах в ночь на понедельник. Спасатели рекомендуют одеваться многослойно, чтобы избежать переохлаждения. Ноги советуют держать в тепле. Днем в Ленинградской области ожидается -20 -22 градуса. На дорогах будет скользко.