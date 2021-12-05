Региональное управление МинЧС предупредило жителей Ленинградской области о 30-градусных морозах в ночь на понедельник. Спасатели рекомендуют одеваться многослойно, чтобы избежать переохлаждения. Ноги советуют держать в тепле. Днем в Ленинградской области ожидается -20 -22 градуса. На дорогах будет скользко.
2021-12-05T16:34:41+03:00
2021-12-05T16:34:41+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:34, 05 декабря 2021
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