Женская сборная России по лыжным гонкам выиграла эстафету 4х5 км на этапе Кубка мира в Норвегии. Второе место заняла сборная Швеции, тройку лидеров замкнули норвежцы. Следующий этап кубка мира пройдет 11-12-го декабря в Швейцарии.
2021-12-05T16:34:22+03:00
2021-12-05T16:34:22+03:00
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16:34, 05 декабря 2021
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