Женская сборная России по лыжным гонкам выиграла эстафету 4х5 км на этапе Кубка мира в Норвегии. Второе место заняла сборная Швеции, тройку лидеров замкнули норвежцы. Следующий этап кубка мира пройдет 11-12-го декабря в Швейцарии.