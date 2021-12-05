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16:34, 05 декабря 2021

Женская сборная России по лыжным гонкам выиграла эстафету 4х5 км на этапе Кубка мира в Норвегии

Женская сборная России по лыжным гонкам выиграла эстафету 4х5 км на этапе Кубка мира в Норвегии. Второе место заняла сборная Швеции, тройку лидеров замкнули норвежцы. Следующий этап кубка мира пройдет 11-12-го декабря в Швейцарии.


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