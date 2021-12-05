Сотрудники полиции во Владикавказе задержали предполагаемого виновника поджога в детской школе. Как сообщается на сайте «МВД Медиа», им оказался 57-летний завхоз, который пошел на преступление на почве личной неприязни к одному из работников школы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 3-го декабря из школы пришлось эвакуировать более пятисот детей во время пожара, очаг которого находился под лестничной клеткой первого этажа. Пострадавших не было.