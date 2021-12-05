Задержан первый замглавы администрации подмосковного Солнечногорска. По сведениям ТАСС, Александра Квасникова подозревают в получении взятки. О какой сумме идет речь, источники агентства не уточняют.
2021-12-05T16:33:47+03:00
2021-12-05T16:33:47+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:33, 05 декабря 2021
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