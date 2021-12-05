Прокуратура начала проверку по факту обрушения здания бывшего завода в Туве. При разборе конструкций предприятия под завалами оказались двое рабочих. Один из них погиб. Второй выжил и госпитализирован в тяжелом состоянии. Свою проверку начал Следственный комитет.