Прокуратура начала проверку по факту обрушения здания бывшего завода в Туве. При разборе конструкций предприятия под завалами оказались двое рабочих. Один из них погиб. Второй выжил и госпитализирован в тяжелом состоянии. Свою проверку начал Следственный комитет.
2021-12-05T16:31:17+03:00
2021-12-05T16:31:17+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:31, 05 декабря 2021
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