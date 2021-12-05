Столичное управление ОНК вновь получило возможность покамерного обхода заключенных в СИЗО

Московское управление ФСИН с 6-го декабря снова разрешит членам ОНК покамерный обход заключенных СИЗО. Как сказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» член общественной наблюдательной комиссии Москвы Александр Хуруджи, благодаря этому, начнется покамерный обход, и правозащитники смогут иметь реальное представление о том, что происходит в СИЗО. «Это упростит контроль безусловно. Это необходимая составляющая контроля. Без покамерного обхода — это куцый контроль. Мы зачастую сталкиваемся с ситуацией, когда мы хотим посетить кого-то, у нас бывают обращения, и когда мы приходим, нам выносят заявление о том, что человек отказался от встречи с ОНК. Мы можем подозревать, что там что-то не так, но подтвердить или проверить мы, как наблюдатели, не можем. Снятие ограничений дает нам возможность посещать при покамерном обходе и видеть вживую ситуацию», — сказал правозащитник.

Хуруджи также полагает, что обход позволит оперативно решать ситуации, которые могут возникнуть в СИЗО. «Особенно это важно, когда мы посещаем места лишения свободы, видеть, в каком карцере человек содержится, мы приходим и видим явные травмы, мы задаем вопросы. А если мы без покамерного обхода, то мы просто не видим этого человека. Когда была короткая возможность в 12-й или 6-й следственный изолятор ходить, мы обходили покамерно подряд, заходили в каждую камеру, выясняли, что и как там. И многие вопросы, которые мы записали, удалось сразу же оперативно решить. Поэтому, как только 6 декабря нам позволят, мы распределим свои силы среди членов ОНК Москвы, и начнем покамерные обходы и будем выяснять ситуацию, какая она сейчас, потому что мы слишком долго такой возможности были лишены», — отметил он.