Ковид подтвердился еще как минимум у 9 россиян, прилетевших в Москву из ЮАР, сообщает Роспотребнадзор

Ковид подтвердился еще как минимум у девяти россиян, прилетевших в Москву из Южно-Африканской республики, сообщает Роспотребнадзор. Туристы из ЮАР прилетели в Россию на самолетах: один через Эфиопию, второй — напрямую из Южно-Африканской республики. По прибытии в аэропорт Шереметьево россиян встретили сотрудники карантинного контроля Роспотребнадзора и психологическая служба МЧС. Пассажиры прошли экспресс-тестирование на ковид и дополнительно сдали ПЦР, который обнаружил коронавирус у 9 человек, напрямую прилетевших в Россию из ЮАР. Как утверждает регулятор, установить штамм пока не удалось. Тем временем телеграм-каналы сообщают, что прилетевших продержали в аэропорту почти десять часов. Они не хотели ехать в обсерватор, требуя отпустить их по домам. Убедить пассажиров удалось только силовикам. Тех, у кого обнаружили ковид, госпитализировали в больницу.

Ранее у двоих россиян, которые позавчера приехали из ЮАР, тоже обнаружили коронавирус. Власти до сих пор не сообщили, идет ли речь об омикроне.