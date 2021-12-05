На индонезийском острое Ява зафиксированы новые выбросы дыма и пепла вулкана Семеру

Впрочем, представитель вулканической службы страны отмечает, что их интенсивность и район возможного поражения значительно меньше, чем было накануне. Местные специалисты уточняют, что мощный выброс дыма и вулканического пепла начался еще 1-го декабря, однако из-за густого тумана они не смогли вовремя заметить лавину. По последним данным, в результате активизации вулкана погибли 14 человек, 56 госпитализированы с травмами и ожогами. Несколько домов оказались засыпаны, песком, грязью и пеплом.