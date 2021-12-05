На индонезийском острое Ява зафиксированы новые выбросы дыма и пепла вулкана Семеру

Впрочем, представитель вулканической службы страны отмечает, что их интенсивность и район возможного поражения значительно меньше, чем было накануне. Местные специалисты уточняют, что мощный выброс дыма и вулканического пепла начался еще 1-го декабря, однако из-за густого тумана они не смогли вовремя заметить лавину. По последним данным, в результате активизации вулкана погибли 14 человек, 56 госпитализированы с травмами и ожогами. Несколько домов оказались засыпаны, песком, грязью и пеплом.
2021-12-05T15:37:38+03:00
2021-12-05T15:37:38+03:00
https://echo.msk.ru/news/2946890-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
15:37, 05 декабря 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Популярное за неделю
1 декабря поздравить с днем рождения… (можно выбрать до трех человек) (Подробнее…)