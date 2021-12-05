Глава ведущей фракции Европарламента, предупредил, что в случае вторжения РФ на Украину «Северный поток-2» не запустят

Манфред Веббер, глава Европейской народной партии крупнейшей фракции Европарламента, предупредил, что в случае вторжения России на Украину «Северный поток-2» не будет запущен. По словам Веббера, НАТО должна дать понять, что Россия заплатит высокую цену, если предпримет что-либо против Украины. Депутат также призвал правительство Германии четко обозначить свою позицию по возможным военным действиям России против Украины.

Тем временем министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил Киев в неготовности следовать Минским соглашениям. Поэтому, по мнению министра, Украину следует принудить к выполнению договоренностей дипломатическим путем. Россия неоднократно отвергала намерения вооруженного вторжения на Украину.