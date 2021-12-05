Московское управление ФСИН с 6-го декабря снова разрешит членам ОНК покамерный обход заключенных СИЗО

Об этом в «Газете ОНК» сообщил представитель столичной комиссии Георгий Волков. С весны прошлого года по распоряжению главного санитарного врача из-за ковида такие обходы были ограничены. Общение с заключенными проходило в специальных помещениях через стекло. ОНК не раз настаивала на ослаблении ограничительных мер из-за хороших темпов вакцинации среди арестованных в Москве.
2021-12-05T15:33:51+03:00
2021-12-05T15:33:51+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:33, 05 декабря 2021
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