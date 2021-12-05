Один человек погиб при обрушении здания бывшего завода «Туваасбест» в Туве

Как сообщили «Интерфаксу» в МЧС, обрушение произошло при демонтаже здания. Под завалами оказались два человека, с одним из которых сейчас занимаются медики. На разборе конструкции работают 19 человек и 6 единиц техники. На место происшествия направлены дополнительные силы спасателей.