Уже у девяти граждан России, вернувшихся из ЮАР, выявлен коронавирус

Как сообщает Роспотребнадзор, каким именно штаммом они заболели, сейчас устанавливается. Примерно две недели назад в ЮАР был выявлен новый штамм коронавируса «омикрон», который считается более заразным.

Накануне большая группа граждан России, вернувшаяся с юга Африки и осмотренная в аэропорту Шереметьево, отказалась уходить на изоляцию, мотивируя это тем, что они уже вакцинированы. После десятичасовых переговоров россиян все-таки удалось отправить в один из обсервационных пунктов.