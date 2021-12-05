На улицы Москвы вышла снегоуборочная техника

Как сообщается в Telegram-канале Комплекс городского хозяйства, в отдельных районах столицы прирост свежевыпавшего снега утром составил до 2-х сантиметров. Высота снежного покрова на главной столичной метеостанции в районе ВДНХ составила 9 сантиметров. В мэрии уточнили, что производится механизированная уборка проезжей части. При необходимости опасные участки обработают противогололедным составом. Власти Москвы просят водителей не создавать помех при прохождении колонн уборочной техники.
2021-12-05T15:06:08+03:00
2021-12-05T15:06:08+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:06, 05 декабря 2021
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