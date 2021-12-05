В России с марта начнут штрафовать за несогласованное остекление балкона

Речь идет не только об установке окон на личных балконах граждан, но и об обшивке сайдингом внешней части лоджии. Подразумевается, что смена облика балкона будет входить в так называемый технический паспорт дома как один из элементов оформления фасада здания. Если же владелец квартиры захочет внести изменения, ему придется получить специальное разрешение. В документе будет необходимо указать целый ряд характеристик: цвет, размер, вес, используемые материалы. В свою очередь интернет-издание Readovka со ссылкой на экспертов добавляет, что придется произвести и расчет нагрузки на перекрытия. Помимо этого, получить разрешение на остекление или обшивку сайдингом потребуется и в пожарном надзоре. Только после этого жилищная инспекция решит, можно ли приступать к ремонту. В противном случае гражданину выпишут штраф в размере 5 тысяч рублей и демонтируют уже установленные элементы.

Вместе с тем пока не понятно, как следует действовать тем, кто уже остеклил балкон без предварительного уведомления или купил вторичное жилье, в котором произведены соответствующие изменения.

Как ожидается, новые положения Жилищного кодекса вступят в силу уже 1 марта.