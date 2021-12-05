Минобороны Белоруссии вручило ноту протеста военному атташе Украины

Военный атташе при посольстве Украины в Белоруссии был вызван в Департамент международного военного сотрудничества министерства обороны Республики. Сообщение об этом появилось сегодня в телеграм-канале белорусского оборонного ведомства. Поводом послужило нарушение государственной границы Белоруссии в воздушном пространстве украинским вертолетом Ми-8. По версии белорусской стороны, он залетел на глубину до 1 километра на территорию Республики. В минобороны добавили, что данный факт может свидетельствовать о возможности появления угрозы безопасности Белоруссии на южном направлении.

В Киеве заявление Минска опровергли, сказав, что оно не соответствует действительности. Госпогранслужба Украины сообщила, что авиация всего лишь мониторила ситуацию и никаких нарушений допущено не было.

Ранее Украина заявила о начале спецоперации «Полесье» целью которой стало недопущение миграционного кризиса на границе с Белоруссией.