Официальный МИД России Захарова обвинила США в создании угрозы гражданской авиации в небе над Черным морем

Официальный МИД России Мария Захарова обвинила Соединенные Штаты в создании угрозы гражданской авиации в небе над Черным морем.

Ранее сообщалось, что пассажирский самолет Аэрофлота, выполнявший рейс из Тель-Авива в Москву 3 декабря, изменил траекторию полета из-за опасного сближения с самолетом-разведчиком НАТО над Черным морем. При этом военный самолет на запросы российских диспетчеров не отвечал.