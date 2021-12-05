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15:02, 05 декабря 2021

Официальный МИД России Захарова обвинила США в создании угрозы гражданской авиации в небе над Черным морем

Официальный МИД России Мария Захарова обвинила Соединенные Штаты в создании угрозы гражданской авиации в небе над Черным морем.
Ранее сообщалось, что пассажирский самолет Аэрофлота, выполнявший рейс из Тель-Авива в Москву 3 декабря, изменил траекторию полета из-за опасного сближения с самолетом-разведчиком НАТО над Черным морем. При этом военный самолет на запросы российских диспетчеров не отвечал. 


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