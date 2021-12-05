Вспышка ковида выявлена среди членов экипажа и пассажиров круизного лайнера, прибывающего в Новый Орлеан

Вспышка ковида выявлена среди членов экипажа и пассажиров американского круизного лайнера компании Norwegian, прибывающего в Новый Орлеан. Положительный тест, по данным властей штата Луизиана, получили уже 10 человек. Перед высадкой на берег каждому находящемуся на борту предстоит пройти тест на коронавирус. Получившие положительный результат, либо отправятся домой на личном автомобиле, либо изолируются в одном из федеральных центров. Всего на борту лайнера более 3-х тысяч человек.