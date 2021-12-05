Боррель: Евросоюз пытается избежать кризиса из-за ситуации вокруг Украины

Об этом в интервью итальянской газете La Repubblica заявил глава Европейской дипломатии Жозеп Боррель. Он уточнил, что при любом развитии событий ЕС будет твердо стоять за Украину. В последнее время на Западе звучат заявления о том, что Россия готовит вторжение на Украину. В Кремле эти утверждения называют безосновательными.
2021-12-05T14:32:06+03:00
2021-12-05T14:32:06+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:32, 05 декабря 2021
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