Немецкая Bild опубликовала схему военного вторжения России на Украину, которое, по сведениям источников издания, готовится в начале следующего года. Как пишет газета, рассматриваются два сценария: одновременная атака с нескольких фронтов или поэтапное нападение. В первом сценарии речь идет об атаке с северного Крыма и через неподконтрольные Киеву территории самопровозглашенных ЛНР и ДНР. Второй сценарий подразумевает три фазы:

— нападение на юг Украины, «чтобы обеспечить поставки в Крым, а также отрезать Украину от моря»;

— нападение на северо-восток Украины;

— наступление на Киев с севера.

В итоге, как пишет газета, Россия рассчитывает занять около двух третей территории Украины. В российском МИДе публикацию Bild назвали «пропагандой, замешанной на идеологии».

