Немецкая Bild опубликовала схему военного вторжения России на Украину, которое, по сведениям источников издания, готовится в начале следующего года. Как пишет газета, рассматриваются два сценария: одновременная атака с нескольких фронтов или поэтапное нападение. В первом сценарии речь идет об атаке с северного Крыма и через неподконтрольные Киеву территории самопровозглашенных ЛНР и ДНР. Второй сценарий подразумевает три фазы:
— нападение на юг Украины, «чтобы обеспечить поставки в Крым, а также отрезать Украину от моря»;
— нападение на северо-восток Украины;
— наступление на Киев с севера.
В итоге, как пишет газета, Россия рассчитывает занять около двух третей территории Украины. В российском МИДе публикацию Bild назвали «пропагандой, замешанной на идеологии».
Немецкая Bild опубликовала схему военного вторжения России на Украину
Немецкая Bild опубликовала схему военного вторжения России на Украину, которое, по сведениям источников издания, готовится в начале следующего года. Как пишет газета, рассматриваются два сценария: одновременная атака с нескольких фронтов или поэтапное нападение. В первом сценарии речь идет об атаке с северного Крыма и через неподконтрольные Киеву территории самопровозглашенных ЛНР и ДНР. Второй сценарий подразумевает три фазы: