В подмосковных Химках в эти минуты начинается первый матч последнего тура футбольной лиги перед зимним перерывом

Он проходит на фоне протестов болельщиков против недавних массовых задержаний на матче ЦСКА.

Тур стартует с матча команд, которые находятся в самом низу таблицы. В Химки, чья команда занимает последнее шестнадцатое место, приедет тульский «Арсенал», который находится только на три строчки выше. Позже, в половине пятого, также находящийся в зоне вылета «Нижний Новгород» примет казанский «Рубин», а «Динамо», один из лидеров чемпионата, сыграет дома с клубом из Уфы. Последним матчем станет игра «Сочи» — «Краснодар». Он стартует в семь вечера. Обе команды борются за места в первой пятерке.

Ожидается, что некоторые из этих матчей, а возможно и все, пройдут в почти без болельщиков. Ранее поклонники футбола договорились уходить со стадионов на определённой минуте в знак протеста против массовых задержаний на трибунах ЦСКА, которые прошли в прошлое воскресенье. К акции присоединились поклонники большинства крупных футбольных клубов страны. Так, вчера болельщики московского «Спартака» ушли с матча против «Ахмата», оставив на одном из секторов баннер с надписью «скоро на всех трибунах страны». Подобные выступления прошли и на одном из хоккейных матчей. Российских болельщиков на днях также поддержали в Болгарии и в Белоруссии. Фанаты софийского «Динамо» и жодинского «Торпедо» выходили с плакатами «фанат не преступник».

Болельщиков ЦСКА несколько часов держали на трибунах, а потом задержали из-за того, что некоторые из них на матче против «Зенита» использовали пиротехнику.

Акцию болельщиков поддержал и главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий. Однако, он подчеркнул, что говорит за себя, а не за клуб.