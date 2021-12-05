Британские учёные прогнозируют, что пандемия коронавируса продлится как минимум пять лет

Специалисты группы при правительстве Великобритании по моделированию пандемии опубликовали неутешительные данные. До 2026 года в лучшем случае ковид не отступит, предупреждают эксперты. В ближайшие годы система здравоохранения разных стран продолжит испытывать серьёзную нагрузку, а распространение вируса сдержать не удастся, приводит мнение ученых британская газета Independent.

Темпы вакцинации и другие меры, предпринимаемые властями, будут влиять на то, когда ковид перейдёт в более предсказуемое состояние, отметили эксперты в отчёте. От того сколько продержится пандемия зависит и скорость сокращения иммунитета к новой инфекции. При этом специалисты не уточнили, какие ещё меры необходимы, чтобы сдержать распространение коронавируса. Отчёт, как отмечает издание, подготовили ещё до того как в Южной Африке выявили новый штамм омикрон. Из-за большого количества мутаций он, как считают учёные ряда стран, может быть устойчив к разработанным вакцинам.

В мире согласно данным университета Хопкинса больше 265ти миллионов человек заразились коронавирусом, умерли свыше пяти миллионов инфицированных.