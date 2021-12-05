В Минобороны Белоруссии вызван военный атташе Украины

Ему, как передает РИА Новости, вручена нота протеста в связи с нарушениями украинской стороной госграницы. Речь идет о вторжении в воздушное пространство Белоруссии украинского вертолета в районе Новой Рудни. Белорусское военное ведомство уточняет, что нарушение Украиной границы и уклонение от диалога в рамках «нормандского формата» может говорить о возможной угрозе безопасности на южном направлении.