В Минобороны Белоруссии вызван военный атташе Украины

Ему, как передает РИА Новости, вручена нота протеста в связи с нарушениями украинской стороной госграницы. Речь идет о вторжении в воздушное пространство Белоруссии украинского вертолета в районе Новой Рудни. Белорусское военное ведомство уточняет, что нарушение Украиной границы и уклонение от диалога в рамках «нормандского формата» может говорить о возможной угрозе безопасности на южном направлении.
2021-12-05T14:02:56+03:00
2021-12-05T14:02:56+03:00
https://echo.msk.ru/news/2946854-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
14:02, 05 декабря 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Популярное за неделю
1 декабря поздравить с днем рождения… (можно выбрать до трех человек) (Подробнее…)