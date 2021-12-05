Москва и Вашингтон пока не договорились об очной встрече президентов России и США

Об этом в федеральном телеэфире заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков. Накануне Кремль и Белый дом подтвердили планы проведения в ближайший вторник видеозвонка по защищенной связи между Владимиром Путиным и Джо Байденом. Одна из основных тем повестки – ситуация на Украине.

США готовы ввести действенные санкции в отношении России, хотя до сих пор администрация Белого дома воздерживалась от таких шагов. Об этом в интервью РБК рассказал посол США в России Джон Салливан. Джон Салливан надеется, что введение новых санкций не понадобится, и обе стороны смогут разрешить разногласия дипломатическим путем.