США пока не намерены отказываться от аренды своей резиденции Спасо-хаус в Москве

Как сказал РБК посол США в России Джон Салливан, это стало бы крайней мерой. По его словам, из-за взаимных сокращений в американском посольстве в России сейчас работает около 120-130 дипломатов, посольство перестало оказывать визовые услуги россиянам, сократилось число мероприятий.

Но, по словам посла, особняк в районе Старого Арбата — это историческое место и для россиян, и для американцев. Он арендуется с 1933 года и является свидетелем развития российско-американских и советско-американских отношений.