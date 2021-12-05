На Кипре нашли мертвыми двух россиянок, пропавших в середине ноября

Как передает РИА Новости, тела обнаружили в саду дома отдыха в провинции Лимасол. По сведениям Cyprus Mail, полиция считает, что убийство совершил 32-летний гражданин Сирии. Он уже признался в содеянном и показал, где спрятал тела. Кроме того, по делу проходят двое знакомых подозреваемого.