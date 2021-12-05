В Польше задержан российский сухогруз «Руслана»

Как сообщает специализированный морской портал portalmorski.pl, судно едва не село на мель у Собешевского острова. По данным ресурса, оно шло прямо в направлении пляжа «со скоростью около 11 узлов». При этом экипаж на предупреждения капитана порта Гданьска не реагировал.

На расстоянии около километра от края мели, капитан выполнил резкий поворот более чем на 180 градусов и отправил сухогруз на якорную стоянку. Ему навстречу направили спасательное судно, позже в ситуацию вмешались польские пограничники, которые обнаружили капитана и двоих моряков в нетрезвом состоянии. Российская сторона инцидент пока не комментировала.