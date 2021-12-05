Число случаев заражения коронавирусом в мире приблизилось к отметке 265,5 млн

Число случаев заражения коронавирусом в мире, по данным американского университета Джонса Хопкинса, приблизилось к отметке 265,5 млн. С начала пандемии от ковида скончались более 5 млн пациентов. В число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19 по-прежнему входят США, Индия и Бразилия.

За минувшие сутки в России, по данным оперштаба, выявлено более 32,5 тыс. случаев коронавируса. За последние 24 часа умерли 1206 пациентов. Больше всего новых случаев заражения выявлено в Москве (3301). Общее число заболевших в России с начала пандемии приближается к 10 млн.