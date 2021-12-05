В России выявили минимум новых заболевших коронавирусом с середины октября

По данным оперативного штаба, прирост новых инфицированных за сутки составил чуть больше 32,5 тысяч. За день умерли еще 1206 человек. Это минимум с начала ноября. Тогда впервые показатель летальности превысил отметку 1200.

Накануне главный врач городской клинической больницы № 40 в московской Коммунарке Денис Проценко на съезде «Единой России» призвал выработать стратегию борьбы с пандемией.

Также Проценко сказал, что пока преждевременно делать выводы по новому штамму коронавирусной инфекции «Омикрон».